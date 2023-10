© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Toyota Motor e Lg Energy Solutions (Lges) hanno siglato un accordo di fornitura di batterie al litio per le auto elettriche del costruttore giapponese assemblate negli Stati Uniti. Lo hanno riferito le due aziende, precisando che le forniture inizieranno nel 2025. Lges investirà tre miliardi di dollari nel suo stabilimento per la produzione di batterie in Michigan per assicurare la fornitura esclusiva a Toyota.(Git)