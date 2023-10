Tunisia: presidente Saied lancia una riforma del sistema educativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente tunisino, Kais Saied, ha sottolineato l'importanza della consultazione nazionale sulla riforma del sistema educativo, che servirà da base per la promulgazione della legge che istituisce il Consiglio superiore dell'educazione e dell'insegnamento. Lo ha riferito l'emittente radiofonica tunisina "Mosaique fm". Saied ha parlato nel Palazzo di Cartagine, sede dell’amministrazione presidenziale, alla presenza dei ministri dell'Istruzione, Mohamed Ali Boughdiri, e dell'Istruzione superiore e della ricerca scientifica, Moncef Boukthir, nonché dei direttori generali della Televisione nazionale, Awatef Deli, e della Radio nazionale, Henda Ben Alaya Ghribi. In questa occasione, ha ritenuto che i media abbiano un ruolo importante da svolgere nell'incoraggiare i tunisini a partecipare a questa consultazione nazionale. "Non ci sarà futuro senza l'educazione pubblica e nazionale (...) Il futuro del Paese dipenderà dalla sua forza umana e dalla sua ricchezza", ha aggiunto. Saied ha anche sottolineato che le passate riforme del sistema educativo hanno minato l'istruzione pubblica e il libero pensiero. "Si è trattato di gravi crimini contro i tunisini", ha affermato. (Tut)