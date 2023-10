Serbia: all'esame del governo la proposta di legge finanziaria per il 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Verrà esaminata oggi dal governo della Serbia la proposta di legge finanziaria per il 2024. Si prevede che il testo venga adottato dal Parlamento entro la fine del mese. Ospite dell'emittente radiotelevisiva "Rts" il ministro delle Finanze serbo, Sinisa Mali, ha annunciato che la proposta di legge sul bilancio per l'anno prossimo prevede un "aumento degli stipendi, delle pensioni e degli investimenti di capitale". Mali ha affermato che "dal primo gennaio del 2024 gli stipendi nel settore pubblico aumenteranno del 10 per cento e le pensioni del 14,8 per cento. "Per la prima volta nella storia del Paese, il Pil supererà i 70 miliardi di euro, mentre il debito pubblico in rapporto al Pil sarà pari al 51,7 per cento", ha aggiunto Mali presentando la proposta di legge. "Non rinunciamo agli investimenti. Mi aspetto che l'Assemblea approvi la legge", ha sottolineato il ministro. (Seb)