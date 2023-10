© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 il Pil della Polonia è cresciuto del 5,3 per cento rispetto al 2021. Lo ha riferito l’Ufficio centrale di statistica (Gus). L’istituto ha pubblicato una revisione dei dati che corregge l’aumento del Pil al rialzo dello 0,2 per cento. Il Gus ha corretto anche il dato relativo al 2021: la crescita economica è stata del 6,9 per cento (6,8 per cento nella pubblicazione di aprile). (Vap)