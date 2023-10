Siria: nuovi bombardamenti dell’aviazione turca a Hasaka, due morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due persone sono morte durante una nuova incursione effettuata da un drone turco questa mattina nella campagna di Hasaka, nella Siria orientale. Lo ha riferito l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo. Dopo una prima ondata di bombardamenti aerei, un drone turco ha colpito un veicolo, presumibilmente appartenente alle Forze democratiche siriane, che effettuava una pattuglia presso alcune postazioni lungo la strada di Al Darbasiyah, uccidendo le due persone a bordo. L’aviazione di Ankara, intanto, ha bombardato altre regioni sotto il controllo dell’Amministrazione autonoma del nord e dell’est della Siria (nota anche come Rojava), colpendo tre postazioni a ovest del campo profughi di Washokani, nella campagna di Hasaka. (Lib)