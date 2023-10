Ue: accordo fra Parlamento e Consiglio su riduzione emissione di gas fluorurati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I negoziatori del Consiglio e del Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico provvisorio per la riduzione graduale di gas fluorurati, causa del riscaldamento globale e della riduzione dell'ozono. I gas fluorurati, che comprendono gli idrofluorocarburi (Hfc), i perfluorocarburi (Pfc), l'esafluoruro di zolfo e il trifluoruro di azoto, sono gas a effetto serra prodotti dall'uomo con un elevato potenziale di riscaldamento globale. Sono utilizzati in apparecchi comuni come frigoriferi, condizionatori d'aria, pompe di calore, protezioni antincendio, schiume e aerosol. Rientrano nell'Accordo di Parigi insieme a CO2, metano e protossido di azoto e rappresentano circa il 2,5 per cento delle emissioni di gas serra dell'Ue. Secondo l'accordo provvisorio raggiunto, il consumo di idrofluorocarburi (Hfc) sarà completamente eliminato entro il 2050, con una riduzione della produzione graduale a un minimo del 15 per cento a partire dal 2036. Sia la produzione che il consumo saranno ridotti secondo un calendario serrato, con un'assegnazione di quote decrescente. I semiconduttori saranno esentati dal sistema di assegnazione delle quote di Hfc, come proposto dalla Commissione, e la fattibilità dell'eliminazione graduale del consumo di Hfc e la necessità di Hfc nei settori in cui sono ancora utilizzati saranno riesaminate nel 2040, tenendo conto degli sviluppi tecnologici e della disponibilità di alternative per le applicazioni pertinenti. (segue) (Beb)