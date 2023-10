Ue: accordo fra Parlamento e Consiglio su riduzione emissione di gas fluorurati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il testo introduce inoltre il divieto assoluto di immettere sul mercato prodotti e apparecchiature contenenti Hfc per diverse categorie, tra cui alcuni frigoriferi domestici, refrigeratori, schiume e aerosol, e anticipa alcune scadenze dei divieti estendendole anche ai prodotti che utilizzano gas fluorurati con un potenziale di riscaldamento globale (Gwp) inferiore. Per tutti i nuovi divieti è prevista una deroga in caso di problemi di sicurezza. L'accordo provvisorio introduce un divieto totale sui gas fluorurati per le pompe di calore monoblocco e i condizionatori d'aria di piccole dimensioni (meno di 12 chilowatt) che contengono gas fluorurati con un Gwp di almeno 150 a partire dal 2027, e un'eliminazione completa nel 2032. Per quanto riguarda le pompe di calore e i condizionatori d'aria split, i colegislatori hanno concordato un divieto totale dei gas fluorurati a partire dal 2035, con scadenze anticipate per alcuni tipi di sistemi split con un potenziale di riscaldamento globale più elevato. Sono previste esenzioni nel caso in cui queste apparecchiature siano necessarie per soddisfare i requisiti di sicurezza. Entrambi gli accordi provvisori saranno ora sottoposti ai rappresentanti permanenti degli Stati membri in seno al Consiglio (Coreper) e alla commissione Ambiente del Parlamento Ue per l'approvazione. Se approvato, il testo sarà formalmente adottato da entrambe le istituzioni, prima di poter essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Ue ed entrare in vigore. (Beb)