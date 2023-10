Spagna: Partito nazionalista basco, negoziati per investitura Sanchez saranno "impegnativi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I negoziati tra il Partito nazionalista basco (Pnv) ed il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) per l'investitura alla presidenza del governo di Pedro Sanchez saranno "impegnativi". Lo ha detto il presidente del comitato esecutivo della formazione indipendentista, Andoni Ortuzar, in un'intervista a "Espejo Publico", ricordando che "molto raramente" il Pnv ha sostenuto un candidato. "L'abbiamo fatto quattro anni fa perché c'era una necessità e perché avevamo raggiunto un patto politico e ritenevamo che fosse un bene per la stabilità delle istituzioni che il Pnv fosse coinvolto. Di fatto, siamo stati il primo partito a firmare un accordo con Pedro Sanchez, prima ancora di Unidas Podemos", ha evidenziato Ortuzar. A questo proposito, tuttavia, l'esponente del Pnv ha sottolineato che i punti più importanti di quel patto politico "non sono stati rispettati" nell'ultima legislatura. "Quindi, ora dobbiamo iniziare con una spinta negoziale diversa. Abbiamo bisogno di altre garanzie e di calendari. La buona volontà non esiste più", ha ammonito Ortuzar. (Spm)