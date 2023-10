Francia-Italia: all'ambasciata di Parigi conferenza su "Il ruolo dell'università nell'empowerment femminile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata d'Italia a Parigi, in occasione dei 100 anni dalla fondazione dell'Università degli studi di Milano, ha ospitato una conferenza sul tema "Il ruolo dell'università nell'empowerment femminile" a cui farà seguito un secondo incontro, nella primavera del 2024, a Milano. Si tratta di due momenti di incontro-confronto sul ruolo della formazione universitaria nell'empowerment femminile e del contrasto alla discriminazione di genere, per mettere al centro l'apporto delle donne allo sviluppo della conoscenza, evidenziando come l'università favorisca un processo di crescita e di consapevolezza, anche in uno scenario internazionale con approfondimenti sul partenariato tra Francia e Italia. Alla tavola rotonda tenutasi in ambasciata hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni francesi, docenti ed ex studenti dell'Università di Milano che lavorano oggi in Francia nei più svariati ambiti: accademico, aziende pubbliche e private ed organizzazioni internazionali. (segue) (Frp)