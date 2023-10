Francia-Italia: all'ambasciata di Parigi conferenza su "Il ruolo dell'università nell'empowerment femminile" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatrice d'Italia in Francia Emanuela D'Alessandro ha in particolare evidenziato come il tema scelto dell'empowerment femminile sia "un tema di attualità sul quale, come donna, ho una particolare sensibilità e che ha una rilevanza del tutto trasversale nella nostra società. Lo studio e la formazione rappresentano un tassello centrale nell'impegno per il contrasto ad ogni genere di discriminazione compresa quella di genere. L'ambasciata d'Italia a Parigi è fortemente impegnata nel favorire un ancor più stretta collaborazione tra i sistemi universitari francese ed italiano, anche nell'ambito dei seguiti attuativi del Trattato del Quirinale". "Sono molto lieto che questa occasione di consolidamento degli Alumni Unimi, a Parigi, sia stata dedicata a rafforzare le azioni di internazionalizzazione su cui l'Università degli Studi di Milano investe particolarmente, con un'attenzione alla tutela della parità di genere: la Statale, infatti, supporta i diritti di equità delle studentesse e degli studenti che si sono formati nei nostri luoghi, anche durante la loro successiva crescita professionale, un tema questo centrale anche a livello europeo che sicuramente si arricchisce da un confronto di ambito internazionale e dal dialogo tra una pluralità di esperienze" ha affermato nel suo intervento il rettore dell'Università degli studi di Milano Elio Franzini. L'evento ha inoltre favorito l'incontro e lo scambio di esperienze, rafforzando così la presenza della rete Alumni dell'Università degli studi di Milano nel contesto francese. (Frp)