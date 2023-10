Bangladesh: inchiesta Grameen Telecom, Yunus comparso davanti a Commissione anticorruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Muhammad Yunus, pioniere del microcredito e premio Nobel per la pace nel 2006, attualmente presidente di Grameen Telecom, è comparso oggi davanti alla Commissione anticorruzione (Acc) del Bangladesh per rilasciare una deposizione nell’ambito di un’inchiesta per riciclaggio di denaro e appropriazione indebita di 252,2 milioni di taka (circa 2,17 milioni di euro) dal fondo di partecipazione dei lavoratori della compagnia telefonica. Insieme a Yunus c’erano anche Nazmul Islam e Ashraful Hasan, rispettivamente attuale ed ex amministratore delegato della società di telecomunicazioni. Gli altri imputati sono gli avvocati Yusuf Ali e Jafrul Hasan Sharif e tre dirigenti del sindacato dei lavoratori di Grameen Telecom: il presidente Muhammad Kamruzzaman, il segretario generale Firoz Mahmud Hasan e il rappresentante Mainul Islam. Le indagini sono iniziate l’anno scorso in seguito a denunce raccolte dall’ispettorato dell’Acc. Quando si è presentato questa mattina, Yunus ha dichiarato alla stampa di non aver commesso alcun reato e di non aver paura. Dopo la deposizione il suo legale, Abdullah Al Mamun, ha affermato che il caso è privo di fondamento. (segue) (Inn)