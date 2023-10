Foibe: Rocca, nostro dovere ricordare per futuro giovani generazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mia Giunta "non farà mai mancare il supporto alla comunità giuliano-dalmata e ne valorizzerà i luoghi e la storia, promuovendoli soprattutto presso le giovani generazioni: perché ciò che non si conosce tende a ripetersi". Lo afferma in una nota il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. A 80 anni "dalla tragica morte di Norma Cossetto medaglia d'oro al merito civile conferita dal presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, e dai primi infoibamenti - spiega -. Una data simbolo che riconduce al dramma dei nostri connazionali del confine orientale: iniziò nel 1943, infatti, la pulizia etnica dei partigiani del maresciallo Tito ai danni degli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia con uccisioni sommarie nelle foibe, cavità carsiche che divennero, in quel contesto, oscure fosse comuni in cui finì anche la giovane Norma". (segue) (Com)