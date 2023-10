Foibe: Rocca, nostro dovere ricordare per futuro giovani generazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Assassinii che proseguirono fino al 1945 e oltre - prosegue Rocca - e che portarono all’esodo di più di 300 mila persone. Di queste, ne giunsero nel solo territorio laziale circa 16 mila (10 mila a Roma e 6 mila nelle altre province) e ne sono testimonianza il quartiere giuliano-dalmata del Laurentino a Roma o quello di Latina. La mia Giunta - conclude - non farà mai mancare il supporto alla comunità giuliano-dalmata e ne valorizzerà i luoghi e la storia, promuovendoli soprattutto presso le giovani generazioni: perché ciò che non si conosce tende a ripetersi. E lo dimostrano i tanti conflitti in atto e le popolazioni costrette alla fuga. A 80 anni da questi accadimenti abbiamo il dovere del ricordo". (Com)