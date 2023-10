Imprese: Deloitte Private, 81 per cento leader familiari considera prioritaria generazione lungo periodo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'81 per cento dei leader delle aziende familiari considera la generazione di valore nel lungo periodo come prioritaria per la gestione delle proprie attività, andando oltre la mera redditività nel breve termine. Ciò rende l'azienda familiare meno vulnerabile a shock contingenti, essendo gestita con una logica di resistenza all'evento avverso e non di reazione tattica allo stesso. Inoltre, l'attuale scenario in cui tali imprese operano non mette in discussione tradizioni e valori familiari, che costituiscono un importante punto di forza delle aziende familiari stesse. Secondo il 71 per cento dei leader di queste imprese, è infatti la loro natura familiare a renderle più solide e resistenti rispetto alle incertezze congiunturali. Non a caso, nei prossimi 12 mesi il 69 per cento dei leader familiari percepisce il contesto esterno come non allarmante e otto su dieci, nonostante l'incertezza geopolitica ed economica, sono ottimisti sulle prospettive di crescita della loro azienda. È quanto emerge dal report Deloitte Private "Aziende familiari: transizione nella continuità", che analizza il punto di vista di 100 aziende italiane di tipo familiare, nell'ambito dell'Osservatorio Deloitte Private sulle prospettive delle Pmi in Italia. "A prescindere dalle contingenze legate alla congiuntura macroeconomica e geopolitica, le realtà familiari affrontano ulteriori questioni connesse alla loro stessa ‘natura’, che possono alterare il corso dell'attività e il futuro dell'organizzazione", ha commentato Ernesto Lanzillo, Deloitte Private Leader. "Un'azienda familiare, infatti, deve costantemente tenere in considerazione alcune sfide peculiari come la difficile interazione tra scelte di business e di investimento, nonché le questioni legate alla proprietà, alla transizione generazionale o alle dinamiche familiari". (segue) (Com)