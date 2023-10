Imprese: Deloitte Private, 81 per cento leader familiari considera prioritaria generazione lungo periodo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un contesto di generale ottimismo sul prossimo futuro, la gestione della transizione generazionale e lo sviluppo di modelli di buona governance sono fattori centrali per le imprese familiari e favoriscono la continuità aziendale, preservano l'eredità familiare, migliorano l'impatto sulla sostenibilità e supportano la collaborazione con altri stakeholder. La pianificazione della transizione deve diventare prioritaria per le aziende familiari che vogliono formalizzare la transizione stessa. Dal report emerge però che solo due aziende su dieci sono attualmente impegnate a pianificare i futuri cambiamenti negli assetti proprietari e appena una su 10 ha definito e formalizzato un piano di transizione. In aggiunta, più di un quinto delle aziende dichiara che ad oggi non c'è una nuova generazione a cui passare il testimone e, quando presente ed interessata (31 per cento), risulta non ancora pronta ad assumere la leadership. Per questo motivo, secondo l'81 per cento dei leader delle aziende intervistate, è indispensabile formare la generazione successiva con l'affiancamento dei leader attuali o, secondo il 71 per cento, incoraggiare a intraprendere esperienze in altre realtà aziendali per favorire la contaminazione, sviluppando nuovi approcci imprenditoriali e modi di pensare. (segue) (Com)