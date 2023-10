Imprese: Deloitte Private, 81 per cento leader familiari considera prioritaria generazione lungo periodo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con il 54 per cento delle aziende intervistate che è guidata dalla prima generazione, i dati del nostro studio evidenziano come molte imprese familiari non abbiano ancora vissuto la transizione generazionale. È cruciale che questo momento di evoluzione della governance e dell'organizzazione, connesso appunto al cambio della leadership familiare, venga opportunatamente preparato e pianificato. Per gestire efficacemente le dinamiche aziendali e adattarsi ai cambiamenti esterni, però, è altrettanto importante sviluppare un modello di buona governance", ha dichiarato Lanzillo. Il raggiungimento degli obiettivi di crescita aziendali può avvenire solo attraverso lo sviluppo di una solida struttura di governance, in grado di fornire input sulla direzione strategica dell'impresa e gestire i diversi punti di vista che sussistono tra azienda e famiglia. L'operatività effettiva del Consiglio di Amministrazione è quindi un elemento essenziale per garantire il futuro dell'azienda e preservare l'eredità familiare, anche se attualmente non è formalizzata da quasi un'impresa familiare su due. Tra le imprese intervistate che hanno formalizzato il Consiglio, due su tre dichiarano che questo è composto solo da membri della famiglia proprietaria. L'apertura a figure non appartenenti alla famiglia può stimolare la diffusione di competenze e la contaminazione con lo sviluppo di nuove idee sia a livello di management che di Consiglio. Il supporto di professionisti esterni permette ai futuri leader di perfezionare alcune capacità essenziali e prioritarie per la crescita a lungo termine dell'impresa. Secondo il 35 per cento degli intervistati, tra queste rientrano quella di monitorare e anticipare i trend di mercato, per il 30 per cento di comprendere a fondo il prodotto e le tecnologie avanzate, per il 24 per cento di adattarsi ai cambiamenti e per un altro 24 per cento di esercitare una leadership coinvolgente e una comunicazione chiara e trasparente. (segue) (Com)