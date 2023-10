Imprese: Deloitte Private, 81 per cento leader familiari considera prioritaria generazione lungo periodo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Investire in un modello di buona governance, infine, può incoraggiare le imprese familiari a impegnarsi anche verso la sostenibilità ambientale e sociale, requisiti essenziali in un'ottica di collaborazione con i diversi player del mercato e di competitività futura in considerazione delle nuove esigenze di consumatori, finanziatori ed investitori; questi, infatti, premiano l'impegno verso la sostenibilità ambientale, il rispetto dei dipendenti, della collettività e dell'ecosistema in cui si opera, nonché la trasparenza e limpidezza nelle pratiche di direzione. Quasi otto aziende su dieci ritengono infatti necessario chiedere ai propri fornitori di rispettare a loro volta tali standard di comportamento e gestione, con più della metà che sta già raccogliendo, o è interessata a farlo nel prossimo futuro, una serie di informazioni, ad esempio sulla qualità dei processi e dei prodotti, quando seleziona e monitora clienti e fornitori. In questo modo, l'approccio alla sostenibilità può diventare parte del Dna aziendale e familiare. "Muoversi in questa direzione, nel rispetto di determinati standard di qualità e sostenibilità a tutto tondo, consente di entrare a far parte di raggruppamenti virtuosi di imprese in un'ottica di filiera certificata, ritenuta importante da più di sette aziende su dieci. Ciò diventa anche una grande occasione per le imprese familiari più piccole, che possono cogliere l'opportunità di crescere in termini di cultura imprenditoriale e di rafforzamento organizzativo e patrimoniale. Il successo sostenibile delle aziende familiari, in breve, passa dall'adottare un piano strategico e un modello di governance che non possono prescindere dalla definizione e dal monitoraggio degli indicatori di performance legati alle tematiche Esg, che diventeranno prioritarie per effetto delle nuove normative Csrd e quindi basilari per la crescita futura", ha concluso Lanzillo. (Com)