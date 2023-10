© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da un Cnel targato Brunetta era scontato il giudizio negativo sul salario minimo. Per Ocse la misura in questione porta benefici ovunque. La verità è che noi dal 17 ottobre in Parlamento discuteremo dell'unica misura concreta che c'è: salari minimi a 9 euro l'ora". Lo scrive su X Sandro Ruotolo della segreteria del Partito democratico.(Rin)