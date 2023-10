Tlc: Corti (WindTre), alzare limiti elettromagnetici, oggi ridicoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Parliamo di mercato unico europeo e per le dinamiche può aver senso, ma ci vorranno decenni se non cambia qualcosa. Una prima cosa possiamo farla come Italia: alzare i limiti elettromagnetici perché questo è veramente ridicolo”. Lo ha detto Gianluca Corti, amministratore delegato di WindTre, intervenendo durante la prima edizione di “ComoLake2023 - Next Generation Innovations” - la “Cernobbio del digitale” - che si svolge nei giorni 5, 6 e 7 ottobre a Villa Erba a Cernobbio, sul lago di Como. “ Noi siamo 5 player – ha aggiunto Corti - in Europa bisogna cambiare le regole, in Italia occorre provare delle formule, poi dipende dal mercato”.(Rem)