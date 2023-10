Sardegna: GrIG ricorre a Tar contro esercitazioni militari, manca Valutazione di impatto ambientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG), rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Augusto Melis Costa del Foro di Cagliari, ha depositato un ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, sollevando gravi preoccupazioni riguardo allo svolgimento del previsto ciclo di esercitazioni militari nei poligoni di Capo Teulada e Capo Frasca, senza la necessaria procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale. In una nota degli ambientalisti si rileva che questi due poligoni militari ricadono all'interno dei siti di importanza comunitaria (S.I.C.) "Isola Rossa e Capo Teulada", "Promontorio, dune e zona umida di Porto Pino" e "Stagno di Corru S'Ittiri", che fanno parte della Rete Natura 2000. Questa rete è stata istituita per proteggere le aree naturali rilevanti, con l'obiettivo di salvaguardare gli habitat e l'avifauna selvatica. Per il GrIG le attività addestrative militari, come qualsiasi attività che possa causare danni ai siti protetti, devono essere sottoposte alla procedura di valutazione d'impatto ambientale al fine di minimizzare gli impatti ambientali e introdurre misure di compensazione, un fatto previsto anche dal codice dell'ordinamento militare. In altre parole, le procedure di valutazione d'impatto ambientale. dovrebbero essere regolarmente condotte per i poligoni militari, come accade per esempio per il poligono di Monrupino (TS), il poligono di Monte Stabiata (AQ), il poligono del Cellina-Meduna (PN), e il poligono di Torre Veneri (LE). Gli ambientalisti evidenziano inoltre che la situazione è resa ancora più rilevante dal fatto che il poligono di Torre Veneri, insieme a quello di Capo Teulada, era già stato oggetto di una richiesta dell'associazione ecologista GrIG nel 2014, finalizzata proprio a garantire l'esecuzione delle necessarie procedure di valutazione di incidenza ambientale. Mentre nel caso del poligono pugliese di Torre Veneri tali procedure sono state effettuate, per il poligono sardo di Capo Teulada non è stato fatto altrettanto. (segue) (Rsc)