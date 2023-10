Sardegna: GrIG ricorre a Tar contro esercitazioni militari, manca Valutazione di impatto ambientale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella nota del GrIG si spiega che l'unica procedura attualmente in corso riguarda la bonifica ambientale della cosiddetta penisoletta Delta, situata nel poligono permanente di Capo Teulada, ed è stata accelerata grazie alle indagini condotte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari. Queste indagini hanno portato al rinvio a giudizio di alcune persone coinvolte per inquinamento ambientale nel poligono, con l'udienza fissata per il 25 gennaio 2024. Nel procedimento penale, il GrIG è parte civile, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Augusto Melis Costa. Il Consiglio di Stato ha di recente sottolineato che i disciplinari d'uso nei poligoni militari devono essere sottoposti alla procedura di valutazione d'impatto ambientale. Questa procedura è dinamica e si adatta all'evoluzione dei dati in relazione agli impatti ambientali, compresa l'adozione di misure di compensazione. Ora, il T.A.R. Sardegna è chiamato a valutare la legittimità dello svolgimento del programma di esercitazioni nei poligoni di Capo Teulada e Capo Frasca in assenza di una Valutazione di Incidenza Ambientale adeguata. (Rsc)