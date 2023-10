Milano: Confcommercio, preoccupa il mix inflazione-diminuzione dei consumi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- Moderato ottimismo per quest’autunno, ma anche una forte preoccupazione per la diminuzione dei consumi legata alle conseguenze dell’inflazione. È il sentiment che emerge dalle imprese del terziario, rilevato dal sondaggio di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza (dati elaborati dall’Ufficio Studi) al quale hanno risposto 540 imprese, il 70 per cento di Milano e Città metropolitana e per il 73 per cento fino a cinque addetti. Fra le categorie prevalenza, nelle risposte, del dettaglio non alimentare (27 per cento) e della ristorazione (17 per cento). Nel corso dell’estate da poco chiusa (non ancora per il clima) il fatturato, rispetto al 2022, è rimasto invariato per il 39 per cento delle imprese, diminuito per il 37 per cento ed aumentato per il 24 per cento. Le variazioni maggiormente positive sull’andamento del fatturato si registrano nell’attività dei servizi alle imprese (+8,7 per cento) e della ristorazione (+3,5 per cento). In calo, invece, il commercio al dettaglio: - 3,2 per cento per il non alimentare, - 2,5 per cento per l’alimentare. (segue) (Com)