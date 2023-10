Milano: Confcommercio, preoccupa il mix inflazione-diminuzione dei consumi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo il turismo, il 56 per cento delle imprese (nelle attività interessate) ha confermato la tendenza di un aumento delle presenze turistiche straniere e una diminuzione degli italiani. L’incremento delle presenze straniere si ha in particolare a Milano città (segnalazione da parte del 46 per cento delle imprese). Prevale un cauto ottimismo delle imprese sull’andamento dell’attività per quest’autunno: il 47 per cento è moderatamente ottimista, il 6 per cento ottimista. Pessimista, invece, il 47 per cento. L’aspetto che di gran lunga preoccupa di più le imprese nell’immediato futuro è, invece, la diminuzione dei consumi legata alle conseguenze dell’inflazione e della perdita di potere d’acquisto (68 per cento). A distanza i timori sul fisco (tributi nazionali 15 per cento, tasse e tariffe locali 14 per cento). È stato anche chiesto alle imprese di ordinare per importanza gli aspetti ritenuti prioritari: con il 47 per cento emergono i costi dell’energia, pressoché appaiati ai costi delle materie prime (46 per cento). (segue) (Com)