Milano: Confcommercio, preoccupa il mix inflazione-diminuzione dei consumi (3)

20 luglio 2021

- Molto vicina è anche la difficoltà di reperire personale qualificato (45 per cento). “Inflazione e rincari fanno temere per quest’autunno: preoccupano i costi di energia e materie prime e ancora il reperimento di personale qualificato. Serve un’attenzione particolare su questi temi – afferma Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza - perché il rischio è che i risultati positivi ottenuti, come quelli nel turismo, vengano vanificati". “E forte preoccupazione a Milano – sottolinea Barbieri - emerge anche per la sovrapposizione di cantieri in un punto nevralgico, l’asse corso Buenos Aires – piazzale Loreto, in una fase determinante per le centinaia di attività commerciali coinvolte: il periodo natalizio e dei saldi invernali. Con il concreto rischio di blocco di una delle principali arterie di ingresso in città. Una preoccupazione più volte espressa all’Amministrazione comunale, purtroppo senza concrete rassicurazioni per scongiurare questo rischio". (Com)