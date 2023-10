Tlc: Labriola (Tim), serve nuovo modello business, così non regge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È importante sottolineare aldilà che la permissistica ci possa agevolare dobbiamo tornare sul tema dei modelli di business: devono essere sostenibili perché gli investitori privati hanno bisogno di un ritorno”. Pietro Labriola, Amministratore Delegato di TIM, intervenendo in videocollegamento alla prima edizione di “ComoLake2023 - Next Generation Innovations” - la “Cernobbio del digitale” - che si svolge nei giorni 5, 6 e 7 ottobre a Villa Erba a Cernobbio, sul lago di Como. “Oggi la possibilità da parte degli operatori di aumentare i prezzi è difficile – ha aggiunto Labriola - abbiamo una tutela del consumatore molto spinta rispetto agli altri paesi europei. Ogni antenna che installo comporta costo, non è solo investimento. Se i miei ricavi rimangono gli stessi, aumenta solo la struttura di costi e non regge il sistema, ovvero il modello di business e questo porta una spinta verso il consolidamento” ha concluso.(Rem)