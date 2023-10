Tlc: Galli (Inwit), bene semplificazione nazionale, ma fondamentale anche a livello locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bene la semplificazione a livello nazionale, ma è fondamentale che venga implementata anche a livello locale. Lo ha detto il direttore generale di Inwit Diego Galli intervenendo alla prima edizione di “ComoLake2023 - Next Generation Innovations”, la “Cernobbio del digitale” che si svolge nei giorni 5, 6 e 7 ottobre a Villa Erba a Cernobbio, sul lago di Como. “Il decreto del Pnrr - ha proseguito - ha portato il silenzio assenso da 90 a 60 giorni, per noi è un grosso cambiamento, se dobbiamo fare 800 torri in un anno vuol dire 800 mesi risparmiati”. “Per fare una torre - ha spiegato - ci vogliono 10 mesi, due per la realizzazione otto per la localizzazione e le autorizzazioni. Che queste semplificazioni a livello nazionale siamo implementate a livello locale è fondamentale: ogni giorno andiamo a lavorare in Comuni che hanno regolamenti diversi dal codice delle telecomunicazioni. Con il Pnrr dobbiamo coprire 1200 aree, vuol dire centinaia di Comuni, ciascuno con regolamenti diversi. Questo rallenta e un semplificazione a livello locale aiuterebbe”. (Rem)