Energia: al via simposio sul nucleare nell’era della transizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via il simposio “Il ruolo del nucleare nell’era della transizione energetica” presso il Rome Advanced District (ROAD) al Gazometro di Roma Ostiense. L’apertura dell’evento è stata affidata al co-fondatore di Femto Energy, Roberto Casula, che ha sottolineato la “graduale riconsiderazione” nel panorama energetico del nucleare, che gioca “un ruolo chiave nella decarbonizzazione”. Il simposio è strutturato in due parti: al mattino gli interventi che approfondiranno gli aspetti scientifici e tecnologici con esperti internazionali, mentre nel pomeriggio si darà spazio al dibattito sul contesto italiano con approfondimenti sul ruolo dell’università e lo stato della Ricerca, sulla filiera industriale e sul contesto istituzionale. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Massachusetts Institute of Technology (Mit)-Industrial Liaison Program (Ilp), il Politecnico di Milano e l’Energy Center del Politecnico di Torino. (Rin)