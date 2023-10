Roma: il semaforo che stava sprofondando torna eretto su strada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato messo in salvo e al sicuro al di fuori della voragine aperta sull'asfalto. Dopo le disavventure delle scorse settimane, e dopo aver fatto il giro dei social network e dei giornali, il semaforo che in Circonvallazione Gianicolense aveva resistito all'allagamento - e continuava a funzionare nonostante stesse sprofondando - è stato ripristinato su un supporto temporaneo e messo a poca distanza dalla buca che stava per mutarsi nella sua tomba. Ieri sera, quando i residenti hanno fatto rientro alle loro abitazioni, lo hanno trovato in bella mostra eretto in strada. (Rer)