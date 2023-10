Germania: copresidente Afd Chrupalla in terapia intensiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il copresidente del partito nazionalconservatore Alternativa per la Germania (Afd), Tino Chrupalla, è da ieri sotto osservazione nel reparto di terapia intensiva di un ospedale di Ingolstadt, a seguito di una “aggressione” che ha subito durante un comizio nella stessa città. È quanto comunica Afd, aggiungendo che Chrupalla, alla guida della formazione con Alice Weidel, è “reattivo” e “ciò è tutto quanto si può dire”. Come riferisce il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, rimane da chiarire le cause del ricovero del copresidente dei nazionalconservatori, all'opposizione al Bundestag. Secondo la polizia, che ha avviato un'indagine, Chrupalla ha dovuto ricevere cure mediche prima dell'inizio del suo discorso per elezioni statali in programma in Baviera nella giornata dell'8 ottobre ed è stato poi trasportato in ospedale. Al momento, “nessuna lesione” era evidente sul copresidente di Afd. Le forze dell'ordine intendono chiarire se terzi potessero essere responsabili dell'incidente. Tuttavia, allo stato attuale delle indagini, “non vi sono prove di un'aggressione”. Secondo Afd, invece, la polizia sta indagando per “lesioni gravi”, ma il partito non ha fornito alcuna informazione su quanto possa essere successo. In precedenza, fonti nei nazionalconservatori avevano affermato che Chrupalla era stato ferito con un ago o una siringa. (Geb)