Siria: aviazione turca bombarda altri due siti militari delle Forze democratiche siriane

- Un velivolo dell’aviazione turca ha bombardato altre due postazioni militari delle Forze democratiche siriane (Fds) nell’area industriale di Rahba, a nord-ovest di Hasaka, nell’est della Siria. Lo riferisce l’Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo. Una terza postazione delle Fds, inoltre, è stata colpita nella regione di Mushayrafa, dove tre operai sono rimasti feriti nell’incendio di un deposito. Gli attacchi di oggi seguono quelli sferrati ieri da un drone turco nel villaggio di Safia, vicino Hasaka, contro una fabbrica di mattoni situata sull’autostrada tra Hasaka e Qamishli e utilizzata dalle Fds come caserma. (Res)