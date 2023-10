Russia: Fsb, arrestato cittadino regione di Vladimir che collaborava con intelligence ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cittadino della regione russa di Vladimir è stato arrestato per aver collaborato con i servizi speciali ucraini: l’uomo ha consegnato dei dati sugli spostamenti dei treni militari in cambio di denaro. Lo ha riferito il Servizio di sicurezza federale russo (Fsb). "Il Servizio federale di sicurezza della Federazione Russa ha represso le attività illegali di un cittadino russo, residente nella città di Gus-Khrustalny, nella regione di Vladimir, che ha collaborato in via confidenziale con i servizi speciali ucraini", si legge nel comunicato. Il cittadino russo ha fornito informazioni sulla circolazione dei treni che trasportano equipaggiamento militare nella regione di Vladimir. Secondo l'Fsb, l’uomo ha tentato volontariamente di contattare rappresentanti di Stati stranieri, inclusa l'Ucraina, per motivi egoistici e ricevere in cambio delle somme di denaro. Secondo l'Fsb, le sue azioni sono state tenute sotto controllo e la sua corrispondenza è stata documentata: l’aver ricevuto una ricompensa in denaro è confermato da una ricevuta e da un reportage fotografico. Nei confronti del cittadino russo è stato aperto un procedimento penale. (Rum)