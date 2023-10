© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ritiro delle truppe francesi dal Niger verrà avviato questa settimana. Lo riferisce lo Stato maggiore dell'esercito francese, citato dai media d'oltralpe. "Inizieremo l'operazione di disimpegno nella settimana, in buon ordine, in sicurezza e in coordinamento con i nigerini", hanno fatto sapere le autorità militari di Parigi. (Frp)