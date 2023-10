Bangladesh: banca centrale alza tasso di riferimento di 75 punti base

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca del Bangladesh, la banca centrale, ha aumentato il tasso di riferimento (tasso repo) di 75 punti base, al 7,25 per cento, per contrastare l’inflazione. Il Comitato di politica monetaria dell’istituto lo ha deciso nella riunione di ieri, con entrata in vigore da oggi. L’aumento è il settimo in 18 mesi e il più grande da un decennio. A settembre il tasso di inflazione è salito al 9,63 per cento, al di sopra dell’obiettivo programmato per l’anno fiscale in corso, del sei per cento.(Inn)