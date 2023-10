Difesa: Usa, approvata vendita a Spagna di sistemi di difesa aerea Patriot per 2,6 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa ha approvato la vendita di sistemi di difesa aerea Patriot e delle relative attrezzature alla Spagna per un valore di circa 2,6 miliardi di euro. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Europa Press", il governo spagnolo ha richiesto l'acquisto di quattro unità di fuoco modernizzate Patriot Configuration 3+, composte da 51 missili, 24 stazioni di lancio e quattro stazioni di controllo oltre ad apparecchiature di comunicazione e generatori di energia, che saranno di Raytheon Corporation e Lockheed Martin. "La vendita proposta sosterrà la politica estera e la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, rafforzando la sicurezza di un alleato della Nato che è una forza importante per la stabilità politica e il progresso economico in Europa", ha indicato Washington.(Spm)