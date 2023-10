Clima: 136 eventi estremi nel Lazio dal 2010, Roma è Capitale per rischio allagamenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quadro è emerso ieri dalla quinto Forum di Legambiente sulla base di un'indagine condotta da Ispra. Calcolando tutti gli eventi estremi dal 2010 a oggi, Roma con 66 casi è la città più colpita in assoluto da fenomeni di alluvione e allagamento. I quartieri più a rischio sono: a sud-ovest Ostia, Acilia, Casal Palocco, Infernetto, Eur Torrino, Tor di Valle; a est Tiburtina e Prenestina; a nord Settebagni, Labaro, Salaria e Tiberina, centrali Villaggio Olimpico, Corso Francia, Via Guido Reni. Negli ultimi anni "si è ridotto il tempo di ritorno tra un fenomeno meteorologico e l'altro. Dal 2010 al 2022, infatti, in 780 Comuni italiani si sono verificati 1.503 eventi estremi. È un numero sempre più in aumento, specialmente se si guarda alle politiche di consumo del suolo. Negli anni passati per trovare dati così allarmanti dovevamo andare indietro di quarant'anni", ha spiegato il presidente di Legambiente Lazio, Roberto Scacchi. "Roma è la città più colpita da eventi estremi legati all'acqua, ed è quindi da qui che bisognerebbe rispondere con più forza, con politiche di mitigazione delle conseguenze, con la messa in sicurezza di un'enorme porzione di territorio e con progetti di rinaturalizzazione e de-impermeabilizazione del suolo", ha aggiunto. (segue) (Rer)