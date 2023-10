Clima: 136 eventi estremi nel Lazio dal 2010, Roma è Capitale per rischio allagamenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dato romano, dopotutto, non si discosta più di tanto da quello nazionale: il 67 per cento degli eventi meteorologici estremi che hanno causato danni nel Paese, infatti, ha visto come protagonista l'acqua, tra allagamenti, esondazioni, grandinate e siccità. La Lombardia ha registrato un numero pari a 166 eventi meteorologici estremi, di cui 30 a Milano. Qui episodi di piogge intense hanno causato allagamenti e danni alle infrastrutture. E non sono mancate trombe d'aria, esondazioni fluviali, siccità. Scenario simile in Campania, dove il numero di eventi estremi registrato è pari a 93, a Napoli se ne sono contati 21. (Rer)