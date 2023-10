Ue: la due giorni di Granada, fra dialogo con i partner europei, il dossier migranti e l’allargamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà oggi e domani nella città di Granada, nel sud della Spagna, che ospiterà per due giorni il terzo vertice della Comunità politica europea (Cpe) e il Consiglio Ue informale. Un’occasione per riunire tutti i leader europei – anche quelli dei Paesi non facenti parte dell’Unione – attorno a un tavolo e dibattere di alcuni dei principali dossier – dai migranti, alla politica di allargamento sino alla riforma del blocco comunitario – ma anche un’opportunità per l’Italia di portare avanti la strategia avviata con la Conferenza internazionale su sviluppo e migrazioni ospitata a luglio alla Farnesina e proseguita venerdì scorso a Malta, in occasione del vertice Euro Med 9. Meloni si approccerà alla due giorni iberica con lo stesso spirito mostrato sinora, in particolare in relazione alla questione migratoria. Su questo tema, centrale sarà il colloquio che la premier auspica di riuscire a organizzare con il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, sulla vicenda dei finanziamenti tedeschi alle Ong che operano nel Mediterraneo. Il colloquio, ancora da confermare, si svolgerà in un clima più sereno rispetto agli ultimi giorni, visto che questa mattina a livello di ambasciatori Ue (Coreper) è stato raggiunto un accordo sul cosiddetto regolamento “crisi” del nuovo Patto di migrazione e asilo dell’Ue, che tiene pienamente conto delle istanze poste dall’Italia. (segue) (Rin)