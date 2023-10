Ue: la due giorni di Granada, fra dialogo con i partner europei, il dossier migranti e l’allargamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giusto l’altro ieri è trapelato che i contatti fra Italia e Germania sulla questione delle Ong sono in corso ma è chiaro che solo un colloquio diretto fra Meloni e Scholz potrebbe risultare risolutivo per dirimere la questione. Nel corso del vertice Euro Med 9 tenutosi venerdì scorso, Meloni aveva espresso il suo disappunto per la posizione tedesca in relazione al dossier migratorio, emersa con forza al Consiglio Affari interni del 28 settembre, quando la Germania ha proposto l’inserimento di un emendamento nel nuovo Patto su migrazione e asilo dell’Ue relativo alla strumentalizzazione del ruolo delle Ong. Meloni, parlando alla stampa a La Valletta, ha risposto che, qualora il governo di Berlino decida di procedere in tal senso, l’Italia presenterà un altro emendamento che preveda che le Ong operative nel Mediterraneo trasferiscano i migranti nei Paesi di cui le loro navi battono bandiera. Parole nette che rappresentano un chiaro segnale di come l’Italia sul tema non intendesse arretrare di un centimetro. Tale posizione sembra aver pagato, soprattutto dato il sostegno degli altri partner mediterranei dell’Ue, visto che ieri la Germania ha ritirato il suo emendamento, dando di fatto il via libera al raggiungimento di un accordo in seno al Coreper. (segue) (Rin)