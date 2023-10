Ue: la due giorni di Granada, fra dialogo con i partner europei, il dossier migranti e l’allargamento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vertice della Cpe di Granada sarà il secondo cui parteciperà Meloni, dopo quello del primo giugno scorso tenutosi a Bulboaca, in Moldova. Il formato della Cpe risponde all’esigenza di accrescere il raggio d’azione al di fuori dell’Ue, mantenendo comunque una cornice continentale unitaria, particolarmente preziosa anche a fronte dell’aggressione russa dell’Ucraina. Questa piattaforma offre ai capi di Stato e di governo un momento di dialogo informale, utile a favorire la coerenza delle rispettive politiche estere su temi di interesse comune, nonché la collaborazione in materia di economia, energia, sicurezza, connettività, giovani e cultura. La Cpe, come chiarito dalle conclusioni del Consiglio europeo del giugno 2022, non intende sostituirsi o sovrapporsi al processo di allargamento dell’Ue. I lavori prevedono, dopo una breve sessione inaugurale, lo svolgimento in contemporanea di più tavole rotonde la cui presidenza, per prassi, è assegnata ad uno Stato membro Ue e a un Paese non facente parte del blocco comunitario. (segue) (Rin)