Ue: la due giorni di Granada, fra dialogo con i partner europei, il dossier migranti e l’allargamento (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giorno successivo si tornerà al più classico formato del Consiglio europeo, che riunisce i ventisette capi di Stato o di governo dei Paesi membri, nel corso del vertice informale organizzato dalla presidenza di turno spagnola. Come da prassi, i Consigli europei informali sono tradizionalmente dedicati a discussioni preparatorie e strategiche di ampio respiro da trattarsi successivamente in modo più strutturato nelle successive riunioni formali che si tengono a Bruxelles: il prossimo vertice Ue di questo tipo si terrà il 26 e 27 ottobre. Tre le macro aeree di dibattito individuate dalla presidenza spagnola in vista della riunione di Granada figurano una riflessione sul lavoro fatto a Bruxelles a partire dalla pandemia Covid e dalla guerra in Ucraina e una valutazione delle sfide e lancio della discussione sulle priorità dell’Ue per i prossimi anni, in preparazione della prossima Agenda strategica Ue 2024-2029, da adottare formalmente dopo le prossime elezioni europee, indicativamente al Consiglio europeo di giugno del 2024. L’Italia ha chiesto, alla luce della situazione contingente, l’inserimento del tema migratorio nell’agenda dei lavori, una proposta accolta dalla presidenza spagnola e dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel che l’ha indicata, nella sua tradizionale lettera di invito ai leader europei, come la questione più pressante con cui si confronta l’Ue in questo momento. (segue) (Rin)