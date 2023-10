Ue: la due giorni di Granada, fra dialogo con i partner europei, il dossier migranti e l’allargamento (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entrando nel dettaglio, i temi principali che verranno affrontati durante la riunione del Consiglio informale sono l’attuazione dell’Agenda Strategica 2019-2024, cui seguirà una riflessione sulla nuova Agenda Strategica, con particolare riferimento a due grandi macro tematiche, ovvero il nesso fra allargamento e riforme e l’autonomia strategica aperta. Successivamente si discuterà, come anticipato, di migrazioni, per poi concludere la discussione con un aggiornamento sulla situazione in Ucraina. La questione del nesso fra l’allargamento e la riforma interna dell’Ue è un tema centrale: non mancano le indiscrezioni sul fatto che il cancelliere tedesco Olaf Scholz voglia sfruttare il vertice della Comunità politica europea e il Consiglio europeo informale che si terranno a Granada per stabilire chiaramente un legame tra l’allargamento e la riforma dell’Ue, in modo da non ritrovarsi con un’Unione di fatto ingovernabile con 35 Paesi tutti in grado di porre il veto e bloccare la legiferazione comunitaria. In attesa che in autunno la Commissione europea presenti la sua relazione sui progressi compiuti dall’Ucraina e che a dicembre i leader dell’Ue decidano se avviare i negoziati di adesione con Kiev, la due giorni di Granada sarà un’occasione per i leader europei per “contarsi”. Secondo fonti dell’edizione europea di “Politico”, oltre a Scholz, anche il presidente francese Emmanuel Macron e diversi altri leader dell’Ue vorrebbero che venga stabilito un chiaro legame tra l’allargamento e la riforma dell’Ue prima dell’apertura dei negoziati di adesione. Di parere opposto, tuttavia, sarebbe la Lituania, che si porrebbe da capofila degli Stati baltici e di altri Paesi dell’Europa centro-orientale. Questo fronte vorrebbe che si consentisse all’Ucraina di aderire rapidamente al blocco comunitario, prima che vengano prese delle decisioni su come riformare l’Ue. (Rin)