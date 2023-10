Germania: Scholz ribadisce no a fornitura missili Taurus all'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha ribadito di essere contrario “per il momento” alla fornitura di missili da crociera Taurus da parte della Germania all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa. È quanto riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”, ricordando che il Paese aggredito chiede da tempo i Taurus. Tuttavia, il governo federale esita sulla consegna di questi missili, perché preoccupato che possano essere impiegati al fine di colpire obiettivi in territorio russo o il ponte di Crimea. Ora, la Germania intenderebbe rafforzare la contraerea ucraina e fornire all'ex repubblica sovietica non i Taurus, ma un altro sistema di difesa aerea Patriot. Intanto, Regno Unito e Francia hanno consegnato all'Ucraina missili da crociera Storm Shadow e Scalp. Secondo il quotidiano “Bild”, Scholz avrebbe evidenziato alla commissione Esteri del Bundestag come i due Paesi della Nato “possono fare” ciò che alla Germania “non può”. Si tratterebbe della fornitura dei geodati per gli obiettivi missilistici da parte di Regno Unito e Francia all'Ucraina. Inoltre, personale militare britannico sarebbe nell'ex repubblica sovietica per operare i missili da crociera. Per Scholz, un simile coinvolgimento della Germania nel Paese invaso dalla Russia sarebbe escluso. (Geb)