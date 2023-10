Napoli: scoperto deposito di esplosivo a Scampia, due arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un deposito di esplosivi è stato scoperto ieri sera, nel quartiere napoletano di Scampia, dai carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli. Impegnati in un servizio di controllo del territorio, i carabinieri hanno notato in via Impastato 2 uomini davanti a un box del civico 29. La strada divide inoltre due parchi residenziali densamente popolati – il parco Fiorito e il Lotto K – a due passi dall’Istituto alberghiero Vittorio Veneto. I carabinieri hanno bloccato i due e sono entrati nel box scoprendo una vera e propria “Santa Barbara” dell’esplosivo. Trovato tantissimo il materiale per il confezionamento artigianale di fuochi d’artificio e davvero ingente la quantità di polvere da sparo custodita in barili di latta e sacchi messi a terra e nei ripiani degli scaffali. Scoperta anche una bomba ad orologeria dalla notevole pericolosità. Gli artificieri dell’Arma sono intervenuti sul posto ma si è dovuto attendere ed agire nelle prime luci dell’alba visto le difficoltà ambientali e la pericolosità dell’esplosivo. (segue) (Ren)