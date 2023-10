Napoli: scoperto deposito di esplosivo a Scampia, due arresti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il box – adibito abusivamente alla fabbricazione e al deposito di materiale pirotecnico illegale – è stata sequestrato. Nel bilancio dei sequestri polvere da sparo, ordigni artigianali e materie prime per il loro confezionamento: 75 chili di perclorato di potassio, una base per la creazione del pirodal, miscela di polveri esplosive ad alto potenziale. Un barile di polvere pirica di altra natura, 22 rotoli di miccia, 6 scatole di ordigni “cobra 10”. Tutto il materiale sequestrato sarebbe bastato per far saltare in aria una palazzina. All’esito del sequestro, i carabinieri hanno arrestato i due uomini: in manette sono finiti Raffele Scuotto e Vincenzo Esposito, 60enne e 58enne del posto già noti alle forze dell’ordine. I due sono stati trasferiti nel carcere di Poggioreale, devono rispondere di detenzione illegale di esplosivi. Indagini in corso da parte dei carabinieri sono in corso per accertare la destinazione ma soprattutto la provenienza di così tanto esplosivo. (Ren)