Slovenia: due ministri del governo non godono più della fiducia del premier Golob

22 luglio 2021

- Il primo ministro sloveno Robert Golob ha presentato all'Assemblea nazionale le dimissioni del ministro delle Risorse naturali Uros Brezan e la proposta di licenziamento della ministra dell'Agricoltura Irene Sinko. Lo riporta l'emittente radiotelevisiva "Rtv Slo". Golob sarebbe stato da tempo insoddisfatto del lavoro del ministro delle Risorse naturali accusato di "scarsa comunicazione" e di "lentezza nella reazione" a seguito delle devastanti inondazioni che hanno colpito il Paese nel mese di agosto. Brezan ha presentato le proprie dimissioni alcuni giorni fa. Per quanto riguarda Sinko, che ha fatto sapere di non voler dimettersi di sua spontanea volontà, il problema sarebbe derivante dalla cattiva gestione dell'Amministrazione per la sicurezza alimentare durante i recenti eventi di crisi legati ad alimenti (prugne e pesche) provenienti da Polonia e Serbia che seppur non conformi e pericolosi sarebbero stati immessi nel mercato a danno degli ignari consumatori. Il Parlamento dovrebbe votare sulla sua destituzione lunedì prossimo. L'idea del premier è di sostituire temporaneamente i due rispettivamente con la ministra delle Infrastrutture, Alenka Bratusek, e il ministro della Difesa, Marijan Sarec. (Seb)