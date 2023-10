Taiwan: Pechino potrebbe intensificare pressioni sui cittadini dell’isola prima delle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un maggior numero di cittadini taiwanesi verrà probabilmente interrogato all'ingresso e all'uscita dalla Cina continentale per effetto dell’entrata in vigore della nuova versione della Legge contro lo spionaggio. Lo ha dichiarato il direttore generale dell’Ufficio nazionale di sicurezza di Taiwan, Tsai Ming-yen, nel corso di una audizione di fronte alle commissioni Affari esteri e Difesa del parlamento. Il funzionario ha espresso il timore che Pechino possa aumentare le pressioni sull’isola e i suoi abitanti in vista delle elezioni presidenziali in programma a Taiwan il prossimo gennaio. I membri delle commissioni hanno espresso il timore che i cittadini taiwanesi che si recano in Cina possano riscontrare difficoltà nell'entrare nella Cina continentale a seguito dell’entrata in vigore della legge contro lo spionaggio il primo luglio, che è stata ampliata da 40 a 70 articoli. In precedenza erano stati riportati solo quattro casi di taiwanesi detenuti e interrogati all'entrata e all'uscita dalla Cina; da luglio, però, nove taiwanesi hanno affermato di essere stati interrogati e che i loro smartphone e laptop sono stati ispezionati, ha detto Tsai.(Res)