Cina: lanciato in orbita nuovo satellite di telerilevamento

- La Cina ha lanciato in orbita oggi un nuovo satellite per il telerilevamento. Il lancio è stato effettuato con successo dal Centro di lancio satellite di Xichang, nella provincia sud-occidentale del Sichuan, alle 8:24 di stamattina (ora di Pechino). Il satellite è stato trasportato in orbita da un razzo vettore Lunga Marcia-: il lancio di oggi ha rappresentato la 490ma missione intrapresa dalla serie di razzi Lunga Marcia.(Cip)