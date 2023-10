Cina: presentata all’Onu dichiarazione su miglioramento assistenza globale agli anziani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha presentato ieri una dichiarazione congiunta a nome di circa 80 Paesi durante la 54ma sessione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, chiedendo un rafforzamento dell’assistenza e della previdenza sociale per la popolazione anziana. Chen Xu, capo della missione cinese a Ginevra, ha dichiarato che con l'invecchiamento della popolazione globale, le falle nei sistemi di supporto sociale stanno diventando sempre più evidenti, tra cui la sostenibilità delle politiche di previdenza sociale, le disparità regionali nell'assistenza e il supporto agli anziani, e la discriminazione basata sull'età nei confronti delle persone anziane. "Il diritto alla previdenza sociale è di importanza centrale per garantire la dignità umana per tutte le persone quando si trovano di fronte a circostanze che le privano della capacità di realizzare appieno i loro diritti umani", afferma la dichiarazione congiunta. La dichiarazione invita i Paesi a intraprendere misure concrete per affrontare le barriere che le persone anziane incontrano in termini di misure di previdenza sociale, in modo che nessuno venga lasciato indietro, e sollecita a migliorare i sistemi di previdenza sociale, potenziare i sistemi di assistenza e supporto e creare società accessibili.(Cip)