Corea del Nord: bloccato reattore Yongbyon, probabile estrazione di propellente nucleare

- La Corea del Nord ha bloccato il suo reattore nucleare da 5 megawatt sito nel complesso di Yongnyon. Lo hanno riferito oggi fonti governative sudcoreane citate dal quotidiano “Donga Ilbo”, secondo cui l’arresto precede probabilmente l’estrazione di barre di combustibile esauste da cui ricavare plutonio per testare nucleari. Il quotidiano sudcoreano cita valutazioni delle comunità d’intelligence statunitense e coreana, secondo cui l’unico reattore nucleare della Corea del Nord è inattivo dalla fine di settembre. "Corea del Sud e Stati Uniti ritengono si possa trattare di un segnale di attività di riprocessamento in corso per ottenere plutonio di grado militare (weapons-grade)", affermano le fonti citate dal quotidiano. Il riprocessamento delle barre di combustibile esausto di un reattore nucleare è uno dei primi passi per l’estrazione di combustibile da destinare alla produzione di testare nucleari. Il complesso di Yongbyon è la principale fonte di plutonio per scopi militari della Corea del Nord, ma Pyongyang dispone anche di alcune strutture di arricchimento dell’uranio, utilizzabile per scopi analoghi. La possibilità di un nuovo test nucleare della Corea del Nord, che Stati Uniti e Corea del Sud avevano denunciato come imminente già lo scorso anno, “è una prospettiva che non può ancora essere esclusa”, ha dichiarato al “Donga Ilbo” una fonte governativa coreana.(Git)