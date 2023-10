Belgio: “Financial Times”, intelligence monitora attività complesso logistico di Alibaba a Liegi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il servizio di intelligence belga starebbe monitorando il principale complesso logistico europeo di Alibaba, la nota multinazionale cinese, per presunte attività di spionaggio. Lo hanno riferito fonti del quotidiano britannico "Financial Times". Il complesso logistico della compagnia cinese è situato presso l'aeroporto cargo della città di Liegi. Secondo le fonti citate dal quotidiano, i servizi di sicurezza starebbero lavorando per individuare "possibili attività di spionaggio o ingerenza" da parte delle entità cinesi, tra cui Alibaba. Il sospetto, secondo il quotidiano, è che Pechino stia sfruttando la presenza sempre più capillare della logistica e dell'e-commerce cinesi nell'Europa occidentale per condurre attività di sorveglianza e spionaggio: per questa ragione, i governi europei avrebbero intensificato la vigilanza sui presunti rischi di sicurezza ed economici rappresentati dalle aziende cinesi, nell'ambito di un più ampio processo di riconsiderazione della tradizionale politica di apertura al commercio con la prima potenza asiatica. Alibaba, che nega qualsiasi attività illecita, ha inaugurato il suo complesso logistico di Liegi a seguito della firma di un accordo con il governo belga nel 2018. Quello di Liegi è il quinto snodo aereo delle merci in Europa, e l'arrivo di Alibaba in Vallonia è stato accompagnato da un investimento di circa 100 milioni di euro. (Rel)